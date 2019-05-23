Пентагон рассматривает запрос об отправке 5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток

Министерство обороны США рассматривает запрос Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят, прежде всего, Ближний Восток и Центральная Азия, об отправке в регион дополнительно 5 тыс. военнослужащих на фоне ситуации вокруг Ирана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Reuters.

По их данным, миссия военнослужащих, в случае удовлетворения просьбы, будет носить оборонительный характер. При этом агентство Associated Press сообщило, что Пентагон представит Белому дому планы по отправке до 10 тыс. американских военнослужащих, а также дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot и кораблей на Ближний Восток для "усиления защиты от потенциальных угроз со стороны Ирана".

На данный момент неясно, одобрят ли американские власти данный запрос. Reuters пояснило, что Пентагон регулярно получает и отклоняет запросы об отправке дополнительных войск от командований по всему миру. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не хочет войны с Ираном.

Пресс-служба Пентагона пока не ответила на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данную информацию.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

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