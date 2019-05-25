Трамп намерен заключить оружейную сделку с Эр-Риядом без одобрения Конгресса

25 мая 2019 00:00 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу уведомил Конгресс, что американский лидер Дональд Трамп намерен воспользоваться чрезвычайным правом, чтобы заключить оружейную сделку с Саудовской Аравией и ОАЭ без одобрения законодателей. Об этом сообщила газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, таким образом администрация США рассчитывает в ближайшее время заключить 22 сделки на сумму $8 млрд. Республиканцы и демократы в Конгрессе в течение недели призывали администрацию Трампа не использовать чрезвычайные полномочия для совершения этой сделки, ранее заблокированной в Сенате. Как заявил сенатор Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси), президент Трамп "в очередной раз не уделил приоритетное внимание долгосрочным национальным интересам США, защите прав человека, а вместо этого делает одолжение таким авторитарным странам, как Саудовская Аравия".

8 февраля члены Сената Конгресса США от Республиканской и Демократической партий представили законопроект с предложением приостановить продажу оружия Саудовской Аравии в связи с конфликтом в Йемене и убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

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