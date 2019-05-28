Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в парке в Японии

28 мая 2019 06:20 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп, который сейчас находится с государственным визитом в Японии, выразил соболезнования в связи с инцидентом, произошедшим во вторник в городе Кавасаки. Слова соболезнования американский президент произнес, выступая на одном из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносце "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу принести соболезнования всем пострадавшим и их семьям. Американский народ скорбит вместе с японским народом", - сказал Трамп, выступление которого транслировали в прямом эфире национальные телеканалы.

По последним уточненным данным, 16 человек пострадали в результате инцидента в городе Кавасаки близ Токио, где 50-летний мужчина напал на ждавших автобуса школьников и взрослых. Из них два человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти, а еще трое - в тяжелом состоянии. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.

На месте происшествия работают многочисленные наряды скорой помощи и спасательных служб, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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