В Юте прошли первые огневые испытания ракеты OmegA

31 мая 2019 03:14 (UTC+04:00)

Специалисты корпорации Northrop Grumman провели в четверг на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба корпорации. В ходе испытаний ракетный двигатель проработал 122 секунды. Полномасштабные огневые испытания второй ступени запланированы на осень нынешнего года.

"Разработка ракеты-носителя OmegA является приоритетом, и мы намерены обеспечить ВВС США гарантированную возможность вывода в космос важнейших полезных нагрузок, - заявил вице-президент и главный управляющий корпорации Скотт Лер. - Мы обещали провести испытания первой ступени весной 2019 года и выполнили обещание".

В октябре прошлого года ВВС США предоставили корпорации Northrop Grumman контракт на сумму $792 млн на завершение разработки ракеты OmegA. Первый старт новой ракеты-носителя запланирован на 2021 год.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
США 02:49
США одобрили поставки F-16 в Болгарию
США 01:04
Трамп поддерживает Brexit при сохранении экономической стабильности в мире
США 00:28
В США три человека погибли при крушении вертолета
США 3 июня 21:58
В Иране назвали торговую войну США и Китая международным вызовом
Другие страны 3 июня 16:57
Трамп призвал компанию AT&T принять меры в отношении CNN
Другие страны 3 июня 16:05
Лента новостей
В SpaceX сообщили об успешном приводнении грузового корабля Dragon
В мире 03:51
Аргентина готовит первую партию сжиженного природного газа для экспорта
Другие страны 03:35
В Израиле открывается крупнейшая оборонная выставка Восточного Средиземноморья
Израиль 03:11
Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
США 02:49
Турецкий военный погиб в ходе антитеррористической операции
Турция 02:34
Какой будет погода в праздничные дни?
Общество 02:06
В Мексике вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла высотой более 3 км
Другие страны 01:35
США одобрили поставки F-16 в Болгарию
США 01:04
Немецкие ученые разработали технологию покрытия электродов для аккумуляторов нового типа
В мире 00:58