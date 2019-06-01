При стрельбе на курорте в Вирджинии погибли 11 человек (ОБНОВЛЕНО)

Жертвами стрельба в американском курортном городе Вирджиния-Бич стали 11 человек, как минимум шестеро получили ранения, подозреваемый мертв, сообщил глава местной полиции Джим Сервера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее говорилось только о пострадавших а также о том, что подозреваемый задержан.

Севера не стал говорить о состоянии раненых и отказался назвать имя нападавшего. По его словам, стрелок вошел в здание и сразу открыл огонь на поражение. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка, в ходе которой преступник был ликвидирован.

02:37 (GMT+4) Несколько человек получили ранения в пятницу в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на востоке США. Об этом сообщило в Twitter полицейское управление города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Много раненых. По предварительным данным, стрелок был один, он задержан", - говорится в сообщении.

В полиции рекомендовали избегать городского центра.

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