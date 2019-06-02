Трамп распорядился приспустить флаги в память о погибших в Вирджиния-Бич

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в городе Вирджиния-Бич, где накануне погибли 12 человек, говорится в распространенном в субботу Белым домом тексте распоряжения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

До заката 4 июня флаги будут приспущены на Белом доме, административных зданиях, военных базах и кораблях как в США, так и за рубежом, в том числе на зданиях дипмиссий.

В результате стрельбы в Вирджиния-Бич в субботу погибли 12 человек, четверо были ранены. В субботу представители городских властей сообщили журналистам, что трое из них находятся в критическом состоянии.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов сообщило, что стрелявшего звали Деуэйн Крэддок, ему было 40 лет. По данным газеты, он действовал из мести, однако подробности неизвестны. За последние несколько недель мужчина купил большое количество стрелкового оружия, пишет издание.

Полиция города подтвердила, что Крэддок был предполагаемым стрелком. По словам главы полиции Джим Сервера, последние 15 лет Крэддок работал городским инженером. У него дома было найдено оружие.

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