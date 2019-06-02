Трамп: американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США

2 июня 2019 23:59 (UTC+04:00)

Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в Соединенные Штаты, если мексиканские власти не положат конец незаконной миграции в США. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп опубликовал в воскресенье в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мексика отправляет большую делегацию, чтобы поговорить о [миграционном кризисе на американо-мексиканской] границе. Проблема в том, что они "разговаривают" 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров", - написал Трамп.

По его мнению, Мехико "при желании" нужен лишь один день, чтобы урегулировать миграционный кризис на границе двух стран. "В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!" - заключил президент.

В четверг Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на границе двух стран. В пятницу он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост употребления наркотиков в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начнутся в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на $346,6 млрд.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.

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