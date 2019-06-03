Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию

Президент США Дональд Трамп прибывает в понедельник с первым государственным визитом в Великобританию, откуда затем отправится в Ирландию и Францию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе своего европейского турне он проведет встречи с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй, главой правительства Ирландии Лео Варадкаром, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Поездка, совмещенная с государственным визитом в Соединенное Королевство, приурочена к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Основные торжества по этому поводу пройдут в английском Портсмуте и самой Нормандии.

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