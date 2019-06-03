Грузовой корабль Dragon отошел от МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX в понедельник расстыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС .

Прямая трансляция с борта МКС шла на сайте NASA.

Корабль удерживался на расстоянии 10 метров от станции с помощью дистанционного манипулятора Canadarm. В 12:01 (19:01 мск) по времени восточного побережья США была отдана команда на отделение корабля от захвата дистанционного манипулятора. После отвода манипулятора от корабля была дана команда на включение двигателя для схода корабля с орбиты.

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