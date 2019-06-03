Грузовой корабль Dragon отошел от МКС

3 июня 2019 20:21 (UTC+04:00)

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX в понедельник расстыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС .

Прямая трансляция с борта МКС шла на сайте NASA.

Корабль удерживался на расстоянии 10 метров от станции с помощью дистанционного манипулятора Canadarm. В 12:01 (19:01 мск) по времени восточного побережья США была отдана команда на отделение корабля от захвата дистанционного манипулятора. После отвода манипулятора от корабля была дана команда на включение двигателя для схода корабля с орбиты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Инженеры НАСА завершили проверку самого дорогого телескопа мира
США 31 мая 20:44
Российские космонавты вышли в открытый космос
Россия 29 мая 20:43
Инженеры НАСА пока не смогли выяснить, почему взорвался корабль SpaceX
США 29 мая 18:27
Глава НАСА официально запустил проект по постройке лунной станции
В мире 24 мая 17:49
SpaceX судится с ВВС США из-за проигрыша контракта на космические запуски
США 23 мая 03:18
НАСА "отправит" добровольцев на Марс вместе с новым марсоходом
В мире 22 мая 12:59
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев изменил положение о автоматизированной информационно-поисковой системе входа-выхода и регистрации»
Политика 21:19
В ЕК назвали плюсы катания на велосипедах
Европа 21:16
Эльмар Мамедъяров встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу
Политика 20:57
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в праздничном мероприятии «Прекрасный день», посвященном Международному дню защиты детей (ФОТО)
Общество 20:51
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)
Общество 20:14
Завтра эти районы Баку могут частично остаться без газа
Общество 19:50
Противники визита президента США в Ирландию запустят в небо над Дублином надувного Трампа
США 19:44
Шведский суд отказался выдать ордер на арест Ассанжа
В мире 19:32
МИД Грузии: участие команд в Карабахе не означает легитимность оккупационных режимов
Политика 19:27