В США три человека погибли при крушении вертолета

Три человека погибли, один пострадал в результате крушения вертолета в американском штате Арканзас. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал KNWA News.
Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда экскурсионный вертолет, на борту которого были четыре человека, упал в районе проводившегося в штате музыкального фестиваля Backwoods.
Сообщается, что спасатели нашли место крушения тем же вечером благодаря телефонному звонку пассажира вертолета, поступившему в экстренную службу.
Причина аварии пока не сообщается.
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