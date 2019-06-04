Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий

4 июня 2019 02:49 (UTC+04:00)

Мексика и США закрыли споры во Всемирной торговой организации (ВТО) касательно пошлин на импорт Соединенными Штатами стальной и алюминиевой продукции из Мексики и ответных пошлин на определённые товары США, сообщает ВТО, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В марте 2018 года стало известно, что Вашингтон вводит пошлины на ввозимую в США стальную и алюминиевую продукцию - 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня. В начале июня Мексика официально объявила о введении ответных пошлин в 15-25% на некоторые виды продукции из стали, свинины, сельскохозяйственные товары и виски из США.

"Соединенные Штаты и Мексика уведомили членов ВТО, что они достигли взаимосогласованных решений в спорах DS551 об определённых мерах (США) по стальной и алюминиевой продукции, и DS560 о дополнительных пошлинах (Мексики) на определенную продукцию из США, тем самым завершив процедуры (соответствующих) споров в ВТО", - говорится в сообщении.

Касательно дела DS560, в материалах на сайте ВТО от июля 2018 года сообщается, что США начали процесс разрешения спора в рамках организации, в том числе, с Мексикой по ответным пошлинам на товары США. Тогда Соединенные Штаты запросили консультаций с представителями страны в организации.

Также на сайте ВТО сообщается, что в январе нынешнего года была сформирована панель арбитров организации по решению этого спора.

Запрос на формирование панели - это второй шаг в процессе разрешения споров в ВТО, который следует за консультациями сторон, если те не принесли взаимоприемлемого решения для спорящих.

Из материалов ВТО также следует, что в рамках достигнутой договорённости Мексика сняла определённые пошлины.

Что касается дела DS551, то в материалах организации от июня прошлого года говорится, что Мексика начала процедуру разрешения спора касательно пошлин США на сталь и алюминий, запросив консультации. К этим консультациям позже попросили присоединиться ряд членов ВТО, в том числе и Россия, Евросоюз и Япония. И также в январе нынешнего года была сформирована панель арбитров ВТО по этому спору.

Как сообщалось 20 мая, США отменили пошлины на сталь и алюминий из Мексики.

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