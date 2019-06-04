Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов

Власти Мексики предупреждают США о возможном росте числа мигрантов в эту страну в случае применения новых американских пошлин, говорится в совместном заявлении МИД, министерства экономики и министерства сельского хозяйства этой страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться. Пошлины вводятся в ответ на кризис на границе с Мексикой.

"Без важных мексиканских усилий в части миграции США получили бы на 250 тысяч мигрантов больше только в 2019 году. Если прискорбное введение тарифных ставок было бы применено, миграционные потоки стали бы еще более многочисленными, а обе экономики – менее конкурентоспособными на внешних рынках и менее процветающими – на внутренних", - говорится в коммюнике.

В связи с этим Мексика снова предлагает США работать над решением совместных вызовов.

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