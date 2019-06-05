Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, Хатчинсон отметила, что "Турция – это суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решение", но Анкара не получит F-35, если на ее территории будут располагаться российские С-400.

"Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба", - сказала постпред.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

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