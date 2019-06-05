Трамп считает, что у него нет достойных конкурентов среди демократов

5 июня 2019 12:09 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп не видит среди политиков Демократической партии людей, которые были бы достаточно талантливы, чтобы составить ему конкуренцию на президентских выборах 2020 года, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

С такими словами глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Великобритании, выступил в интервью телеканалу ITV, которое было показано в среду.

"Я не вижу там никого, [кто мог бы заставить меня переживать], - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, если ли у него серьезные конкуренты среди демократов. - Скажу так, Уинстона Черчилля в этой компании точно нет. Не хочу развивать эту мысль, потому что многих это может расстроить и неприятно удивить. Не вижу среди них никого, кто мог бы рассчитывать на победу".

Трамп подчеркнул, что в настоящий момент у него на руках много козырей, которые позволят ему заручиться поддержкой американских избирателей на предстоящих выборах.

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