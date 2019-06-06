США и Мексика не смогли достичь соглашения по вопросу пошлин

6 июня 2019 04:25 (UTC+04:00)

США и Мексика не смогли достичь соглашения по вопросу пошлин и иммигрантов в ходе встречи в среду. Об это, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NBC News.

"США и Мексика не смогли достичь соглашения в ходе торговых переговоров в среду", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары из Мексики. Пошлины вводятся в ответ на миграционный кризис на границе. Если Мексика не "предпримет эффективные меры", чтобы разрешить миграционный кризис, пошлины будут расти на 5% каждый месяц до 1 октября, когда они достигнут 25%.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил во вторник, что его страна готова принять предложения США по миграции, но без ущерба для суверенитета. Он также выразил уверенность, что его стране удастся прийти к соглашению с США относительно объявленных новых пошлин на мексиканскую продукцию. Находящийся в США глава МИД Мексики Марсело Эбрард в свою очередь заявил во вторник, что возможность достижения договоренностей на этот счет оценивается в 80%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США шесть мигрантов погибли в аварии в штате Техас
США 04:04
В США десять человек ранены в результате взрыва в штате Нью-Мексико
США 03:01
В Лондоне министры финансов США и Великобритании обсудили санкции и Brexit
Европа 00:38
Трамп считает, что Китай подпишет новую торговую договоренность с США
США 5 июня 23:58
Трамп уверен, что Мексика "хочет договориться"
США 5 июня 21:59
Опрос: большинство американцев считает, что Трамп выиграет выборы 2020 года
США 5 июня 21:26
Лента новостей
В США шесть мигрантов погибли в аварии в штате Техас
США 04:04
Полиция Египта сообщила об уничтожении 14 боевиков на севере Синая
Другие страны 03:35
В США десять человек ранены в результате взрыва в штате Нью-Мексико
США 03:01
Вблизи Командорских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 02:28
СМИ: премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
Европа 02:01
Первая в истории конференция ФИФА по женскому футболу пройдет в Париже
В мире 01:25
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Спорт 00:50
В Лондоне министры финансов США и Великобритании обсудили санкции и Brexit
Европа 00:38
Трамп считает, что Китай подпишет новую торговую договоренность с США
США 5 июня 23:58