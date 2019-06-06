США и Мексика не смогли достичь соглашения по вопросу пошлин и иммигрантов в ходе встречи в среду. Об это, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NBC News.

"США и Мексика не смогли достичь соглашения в ходе торговых переговоров в среду", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары из Мексики. Пошлины вводятся в ответ на миграционный кризис на границе. Если Мексика не "предпримет эффективные меры", чтобы разрешить миграционный кризис, пошлины будут расти на 5% каждый месяц до 1 октября, когда они достигнут 25%.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил во вторник, что его страна готова принять предложения США по миграции, но без ущерба для суверенитета. Он также выразил уверенность, что его стране удастся прийти к соглашению с США относительно объявленных новых пошлин на мексиканскую продукцию. Находящийся в США глава МИД Мексики Марсело Эбрард в свою очередь заявил во вторник, что возможность достижения договоренностей на этот счет оценивается в 80%.

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