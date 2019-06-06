Американские военные будут месяц красить стену на границе с Мексикой

6 июня 2019 08:59 (UTC+04:00)

Размещенные на границе с Мексикой американские военные будут в течение месяца красить участок пограничного заграждения длиной в милю, чтобы улучшить его "эстетический вид". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал CBS.

Согласно письму, неопределенному числу военнослужащих поручат красить заграждения в приграничном калифорнийском городе Калексико. Задание продлится приблизительно 30 дней.

"Тогда как первостепенная цель - улучшить эстетический вид стены, также может быть операционная выгода, основанная на нашем опыте спокрашенным барьером в Ногалесе, Аризона", - говорится в письме, где поясняется, что покраска пограничных барьеров в аризонском городе Тусон позволила пограничному патрулю раскрыть "закамуфлированную тактику нелегально пересекающих границу (людей - ред.)".

Министерство отметило, что мигрантам, очевидно, стало тяжелее преодолевать покрашенные ограждения.

Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин в Twitter осудил подобное задание, назвав его "позорным злоупотреблением деньгами налогоплательщиков". "У наших военных есть более важная работа, чем делать стену Трампа красивой", - добавил он.

Пентагон 10 апреля заключил контракты почти на миллиард долларов с двумя компаниями на строительство стены на границе США с Мексикой.

Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Этот шаг уже оспорен в судах.

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