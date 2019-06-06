Трамп заявил, что примет решение по пошлинам на китайские товары после G20

6 июня 2019 18:11 (UTC+04:00)

Решение по новым пошлинам на китайские товары может быть принято после саммита G20, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном во французской Нормандии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Решение по пошлинам для Китая - его я приму, вероятно, после G20. В том или ином направлении я приму его после G20. Посмотрим, что оно даст", - сказал Трамп.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на импорт китайских товаров годовым объемом поставок около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов в год. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок 60 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, заявил Трамп.

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