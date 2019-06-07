Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики

Президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении нового режима ЧП для применения пошлин в отношении Мексики с целью противодействия нелегальной миграции и контрабанде наркотиков из этой латиноамериканской страны. Об этом свидетельствует предварительный вариант декларации, текст которой оказался в четверг в распоряжении газеты The Hill, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты неоднократно обращались к правительству Мексики с тем, чтобы оно взяло на себя ответственность и помогло сократить масштаб этой массовой миграции. Однако правительство Мексики не предприняло достаточных действий, чтобы смягчить эту проблему, позволило этому массовому нарушению границы только усилиться и не смогло защитить свою собственную южную границу", - говорится в документе.

Как отмечает The Hill, в случае введения в действие такой декларации ее может попытаться заблокировать Конгресс США, как это уже было с февральской декларацией о введении режима ЧП на южной границе страны. О намерении внести такую резолюцию уже сообщил председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс). Однако, как и в предыдущий раз, не нее может наложить вето Трамп, отмечает издание.

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