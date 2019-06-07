США решили прекратить прием турецких пилотов для их обучения на F-35

Соединенные Штаты приняли решение прекратить прием военных летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением Анкары приобрести у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило в пятницу со ссылкой на источники агентство Reuters

29 мая агентство информировало, что власти США всерьез рассматривают возможность полной приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам полетов на F-35, однако официального решения пока не последовало.

Турция является партнером американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

В апреле стало известно, что США потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400 и приостановили поставки Турции истребителей-бомбардировщиков F-35, а также - всех компонентов, необходимых для реализации связанных с этими самолетами проектов.

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