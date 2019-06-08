Трамп призвал NASA сосредоточиться на освоении Марса, а не на разговорах о полетах на Луну

8 июня 2019 01:15 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сосредоточиться не на разговорах о полетах на Луну, а на вопросах обороны, науки, а также на освоении Марса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая все те средства, что мы тратим, NASA не должно говорить о полетах на Луну - мы сделали это 50 лет назад. Они должны сконцентрироваться на гораздо более масштабных вещах, в том числе на Марсе, обороне и науке", - написал он на своей странице в Twitter.

В пятницу NASA объявило о планах коммерциализации Международной космической станции (МКС). В этих целях американское космическое ведомство разработало план, реализация которого, как предполагается, позволит сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну.

В мае Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд на финансирование NASA, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября.

Ранее администрация США решила начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

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