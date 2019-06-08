Названа причина одного из крупнейших пожаров в истории Калифорнии

8 июня 2019 04:20 (UTC+04:00)

Вылетевшая из-под кувалды искра или осколок горячего метала стали причиной одного из самых масштабных в истории штата Калифорния пожара Ранч (Ranch). Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Mercury News.

Пожар, получивший название Мендосино Комплекс (Mendocino Complex), к которому причислили два возгорания Ранч (Ranch) и Ривер (River), возник в регионе в конце июля 2018 года. По данным лесной службы, практически за два месяца пожар достиг площади 459 тысячи акров (более 185 тысяч гектаров). В результате стихии разрушено 280 строений, в том числе 157 жилых домов, погиб один пожарный, еще четверо получили ранения.

Согласно докладу Cal Fire, опубликованному по итогам расследования, причиной возгорания были "искра или металлический осколок, вылетевшие из-под кувалды, которой вбивали… железобетонный кол в землю".

Следователи отмечают, что в день, когда начался пожар, сухая и легко воспламеняемая растительность, а также низкая влажность, высокая температура и сильные ветра привели к экстремальным темпам распространения огня.

Сообщается, что по результатам расследования не были выдвинуты какие-либо обвинения.

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