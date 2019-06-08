Помпео: США продолжат работать с Мексикой по проблеме с мигрантами

США продолжат работу с Мексикой для решения проблемы нелегальных мигрантов, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Мексикой по борьбе с нелегальной миграцией. В этой связи Вашингтон принял решение не вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.

Помпео поблагодарил мексиканских партнеров за проделанную работу. "США ожидают работы с Мексикой для выполнения обязательств (в рамках соглашения - ред.), чтобы мы смогли остановить поток нелегальных мигрантов, пересекающий нашу южную границу, а также чтобы укрепить и обезопасить нашу границу", - говорится в распространенном заявлении Помпео.

По итогам переговоров стороны опубликовали совместную декларацию. В ней отмечается, что США и Мексика признают необходимость срочного решения сложившейся ситуации на границе. Те, кто стремится получить убежище в США, будут возвращены обратно в Мексику, где они будут ожидать суда по решению их дела.

Обе стороны согласились предпринять дополнительные меры, если в этом будет необходимость. США и Мексика "договорились продолжить дискуссии" для решения проблемы потоков мигрантов, говорится в документе. "Соединенные Штаты и Мексика будут работать с региональными и международными партнерами для создания более процветающей и безопасной Центральной Америки и устранения коренных причин миграции", - следует из декларации.

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