Boeing не планировал исправлять ошибку в автоматической системе 737 MAX до 2020 года

Авиастроительный концерн Boeing до авиакатастрофы в Индонезии в ноябре прошлого года не планировал исправлять недочеты в работе автоматических систем лайнера 737 MAX вплоть до 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

По его информации, с планами компании по модернизации Boeing 737 MAX ознакомились два американских законодателя. Согласно их данным, компания намеревалась лишь в 2020 году исправить ошибку, из-за которой в кабине пилотов не раздавался сигнал тревоги в случае неисправности датчиков угла атаки, что могло привести к включению системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности"). Сбой в работе этой системы, предположительно, привел к двум авиакатастрофам в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли в общей сложности 346 человек. Исправлением данного недочета в компании занялись лишь после первой катастрофы.

AP подчеркивает: представители Boeing подтвердили, что изначально неисправность должна была быть устранена лишь к 2020 году, когда компания планировала начать поставки обновленной версии 737 MAX с большим количеством посадочных мест. "Мы не смогли реализовать оповещение о некорректной работе датчика угла атаки, и теперь предпринимаем шаги по исправлению данного недочета, чтобы больше такого не повторилось", - приводит агентство слова представителя авиаконцерна Гордона Джондро. По информации Boeing, все самолеты модели 737 MAX будут оборудованы соответствующей функцией прежде, чем будет разрешена их эксплуатация.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности") перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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