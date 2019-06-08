В США в лотерее разыграли джекпот в размере более полумиллиарда долларов

8 июня 2019 19:12 (UTC+04:00)

Билет лотереи Mega Millions, выигравший джекпот в размере 530 миллионов долларов, продан в американском штате Калифорния, сообщают организаторы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Один билет в Калифорнии выиграл джекпот MegaMillions в размере 530 миллионов долларов", - говорится в официальном Twitter-аккаунте лотереи.

Розыгрыш лотереи проводился в пятницу вечером по местному времени. В проданном в Калифорнии билете совпали все цифры, необходимые для выигрыша джекпота - 17, 19, 27, 40, 68 и "мега-шар" 2.

В октябре прошлого года в лотереи Mega Millions был разыгран рекордный джекпот в истории лотереи - более 1,5 миллиарда долларов. Билет, выигравший эту сумму, был продан в американском штате Южная Каролина. Известно, что его купила женщина, которая пожелала остаться неизвестной.

Билеты лотереи Mega Millions, играть в которую могут жители 44 штатов, а также округа Колумбия и Виргинских островов, продаются в США с 1996 года. Недавно организаторы розыгрыша изменили свои правила таким образом, что шансы отдельных игроков, и без того астрономические малые, уменьшились еще больше. Однако вместе с этим в лотереях стали разыгрывать рекордные джекпоты, что привлекло дополнительных покупателей.

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