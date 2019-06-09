В Нью-Йорке вручат главную американскую театральную премию "Тони"

Сегодня в нью-йоркском "Радио Сити Холле" пройдет церемония вручения театральной премии "Тони-2019". Ведущим будет известный английский комик Джеймс Корден, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В разных номинациях представлены Джефф Дэниелс ("Убить пересмешника"), Адам Драйвер ("Сожги это"), Брайан Кранстон ("Сеть"), Аннетт Бенинг ("Все мои сыновья"), Лори Меткалф ("Хиллари и Клинтон"), Рут Уилсон ("Король Лир) и многие другие звезды.

Среди претендентов на "Тони" за лучший спектакль к удивлению американских театральных критиков не оказалось главных премьер сезона: "Убить пересмешника" по роману Харпер Ли, который адаптировал для сцены Аарон Соркин и "Сеть" (Network) по знаменитому фильму 1976 года. Среди мьюзиклов фаворитом считается Hadestown, основанный на греческих мифах. У него 14 номинаций.

Решают, кто победит в 27 номинациях, около 700 журналистов. Премия была основана в 1947 году и считается театральным эквивалентом кинематографического "Оскара", музыкальной "Грэмми" и телевизионной "Эмми".

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