Радары в США засекли гигантский рой божьих коровок

9 июня 2019 11:28 (UTC+04:00)

Сотрудники Национальной метеорологической службы США засекли на радарах гигантский рой божьих коровок над Калифорнией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила радиостанция NPR.

"Это было очень необычно, потому что день был относительно ясный, и мы не ожидали никакого дождя или грозы. Но наш радар показывал, что там что-то есть", - рассказала метеоролог из Сан-Диего Кейси Освант. Облако, диаметр которого составлял порядка 16 км, на радаре выглядело так, как будто начался ливень.

Тогда ученые связались со своим коллегой на месте, чтобы тот проверил, что происходит на самом деле. Он сообщил им, что никакого ливня нет, зато на высоте около 1,6 км над поверхностью Земли пролетает гигантский рой божьих коровок.

В Калифорнии обитает большое количество разновидностей божьих коровок. Специалисты предполагают, что попавшие на радар насекомые относились к виду Hippodamia convergens - самому распространенному в Северной и Центральной Америке. Эти божьи коровки часто мигрируют. "Они перемещаются от одной долины в Калифорнии к другой, а когда становится теплее, летят в горы, где немного прохладнее", - объяснил энтомолог из Корнеллского университета Джон Лузи.

Однако, по его словам, такой масштабной миграции ранее никогда не наблюдалось. "Не совсем понятно, почему мы видим сейчас такой огромный рой, ведь раньше никогда с таким мы не сталкивались", - признал специалист. По его словам, это могло быть связано как с текущими погодными условиями, так и с изменением климата.

Куда в итоге полетели божьи коровки, специалисты не сообщили.

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