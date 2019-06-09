Мнучин: США и Китай условились разделять вопросы торговли и ситуацию с Huawei

США и Китай условились рассматривать по отдельности проблему пошлин на товары и санкции Вашингтона в отношении китайской компании Huawei. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CNBC министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин, участвовавший в двухдневной встрече министров финансов и глав центробанков G20 в Фукуоке.

н отрицательно ответил на вопрос, готова ли американская сторона включить Huwaei в договоренности по более широкому кругу вопросов с Пекином. "Это рассматривается отдельно от торговли, мы и Китай признали это во время состоявшихся дискуссий", - отметил Мнучин.

Он допустил, что президент Дональд Трамп при благоприятном для США урегулировании ситуации вокруг Huawei может поручить делегации "вести переговоры по вопросам национальной безопасности" с КНР. "Однако это разные вопросы, не относящиеся к торговле", - отметил Мнучин.

Он допустил возможность смягчения позиции США по Huawei в случае получения от Китая "определенных гарантий" и при наличии "подвижек на торговых переговорах".

Как объявил на брифинге 31 мая представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, Китай решил сформировать список ненадежных "иностранных компаний, организаций и лиц, которые не подчиняются правилам рынка, отходят от духа контракта, налагают эмбарго или прекращают осуществлять поставки китайским компаниям по некоммерческим причинам".

Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. После этого американская компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

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