Конгресс США хочет устранить издержки доминирования Amazon, Apple, Facebook и Google

В Конгрессе США намерены по итогам антимонопольного расследования в отношении американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google выявить и устранить издержки чрезмерной монополизации рынка цифровых услуг. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News член юридического комитета нижней палаты Конгресса Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет о масштабном разбирательстве на рынке цифровых услуг и изучении причин доминирования крупных технологических платформ. Так, Google контролирует 94% поиска в сотовых телефонах, Facebook располагает 2,7 млрд пользователей и является крупнейшей социальной сетью в мире. Это монополия", - констатировал конгрессмен.

Он поставил под сомнение тезис о полной свободе и самостоятельности потребителей данного вида почти бесплатных услуг. "Правда состоит в том, что сбор персональных данных пользователей ведется не с такими уж чистыми помыслами и происходит в ущерб неприкосновенности личной жизни людей. Есть достаточно много сведений о нецелевом использовании таких данных, об устранении конкурентов и недобросовестном поведении в ущерб инновациям и предпринимательству", - пояснил Сисилини.

С его точки зрения, рынок цифровых услуг "не функционирует хорошо". Задача расследования заключается в том, чтобы получить наиболее полное представление об изъянах данного сегмента экономики, устранить "эксцессы монополизации" и "обеспечить доступ потребителей к широкому ассортименту самой современной продукции", подытожил конгрессмен.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выступал с утверждениями, что администрации крупнейших социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google подавляют голоса консервативной аудитории и скрывают позитивную информацию и новости о ситуации в США в период его президентства. Он также указывал на якобы имеющую место подтасовку результатов поиска новостей о нем.

Как сообщало ранее агентство Reuters, власти США готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили неделю назад демократы в Палате представителей Конгресса США.

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