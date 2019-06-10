От Трампа добиваются отсрочки некоторых запретов на продукцию Huawei - СМИ

10 июня 2019 02:32 (UTC+04:00)

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от Дональда Трампа отсрочки исполнения ключевых положений прошлогоднего указа президента о запрете на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE. Реализация этих положений нанесет ущерб американским компаниям, использующим продукцию этих фирм, сообщила в воскресенье на своем сайте газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она приводит содержание письма, которое и.о. главы Административно-бюджетного управления Белого дома направил 4 июня вице-президенту Майклу Пенсу и девятерым членам Конгресса. Автор письма предлагает отсрочить с двух до четырех лет (после вступления указа в силу) исполнение запретов, относящихся к правительственным ведомствам, получателям федеральных займов и грантов, а также к подрядчикам, использующим продукцию Huawei и ZTE.

В обратном случае возглавляемое Войтом управление прогнозирует "существенное сокращение" числа компаний, способных выполнять заказы и подряды правительства США, а также ухудшение финансового положение частных предприятий в американских регионах, где продукция Huawei особенно востребована. "Хотя администрация [США] признает важность этих запретов для национальной безопасности, ряд ведомств выслушали широкий круг заинтересованных сторон, выразивших глубокую обеспокоенность последствиями этих запретов", - приводит газета выдержку из письма.

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