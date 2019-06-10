Американские компании Raytheon и United Technologies объявили о слиянии

10 июня 2019 06:39 (UTC+04:00)

Одни из ведущих компаний военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) договорились о слиянии. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье совместном пресс-релизе предприятий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Raytheon и United Technologies заключили соглашение об объединении на паритетной основе, - отмечается в сообщении. - В результате сделки будет создан ведущий поставщик технологически продвинутых систем для ряда стремительно растущих секторов аэрокосмической и оборонной промышленности".

Стоимость объединенной компании, как ожидается, превысит $120 млрд. Ее общий годовой оборот при этом может составить до $74 млрд. Официально сделку предполагается закрыть в первой половине следующего года.

Ранее о планах Raytheon и United Technologies объединиться сообщала со ссылкой на источник газета The Wall Street Journal. По ее данным, председатель совета директоров и гендиректор UTC Грег Хейс возглавит объединенную компанию.

Как сообщало издание, слияние не затронет процесс разделения UTC на три независимые компании. В ноябре прошлого года UTC информировала о грядущем изменении своей структуры в связи с приобретением одного из ведущих производителей запасных частей и электронного оборудования для авиастроительной индустрии Rockwell Collins.

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