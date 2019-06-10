Несколько ведущих технологических компаний запретили персоналу контакты с Huawei

10 июня 2019 08:00 (UTC+04:00)

Несколько крупнейших технологических компаний США и других стран запретили своим сотрудникам контактировать с коллегами из китайской Huawei на фоне ее внесения американскими властями в черный список. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, такие компании, как Intel и Qualcomm, а также южнокорейский оператор сотовой связи LG Uplus и ряд других крупных предприятий запретили своим работникам неформальные контакты с сотрудниками Huawei, в том числе совместные обсуждения, касающиеся новых технологических стандартов.

Как пишет агентство, встречи, в том числе неформальные, между сотрудниками технологических компаний являются обычной практикой. Они необходимы для обсуждения инженерами технических стандартов различных коммуникационных технологий, включая сети нового поколения 5G. Однако некоторые предприятия в США и других странах запретили своим работникам общаться с представителями Huawei, опасаясь возможного недовольства со стороны американского правительства и соответствующих проблем, хотя никаких ограничений на контакты такого рода власти США не вводили, сообщает Reuters.

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