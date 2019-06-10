Глава НАСА допустил "ускорение" марсианской программы по примеру лунной

"Конечно, если мы можем ускорить наше путешествие на Луну на пять лет, то мы можем на пять лет ускорить наше путешествие на Марс", - сказал Брайденстайн, выступая на пресс-конференции в исследовательском центре НАСА имени Джона Гленна (штат Огайо), ведомство вело трансляцию его выступления. Руководителя НАСА спросили, видит ли он возможным ускорение марсианской программы НАСА, если будет успешно достигнута цель по отправке людей на Луну в 2024 году.