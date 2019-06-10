Губернатор Нью-Йорка не нашел признаков теракта в инциденте с вертолетом

Признаков теракта в инциденте с вертолетом в центре Нью-Йорка, при котором погиб один человек, нет, заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Куомо сказал, что, по предварительным данным, вертолет вынужден был совершить жесткую посадку или упал на крышу офисного здания на Манхеттене. Возникший из-за этого пожар, по данным полиции, удалось потушить. Из здания эвакуированы сотни людей. Пожарные сообщили о гибели одного человека – пилота вертолета.

"Если вы житель Нью-Йорка, у вас осталось посттравматическое расстройство после теракта 11 сентября. Я помню то утро очень хорошо, как только я слышу о том, что воздушное судно врезалось в здание, я думаю как и все нью-йоркцы, я вспоминаю то утро. Но сейчас нет признаков того, что это что-то похожее", - заявил губернатор Куомо, выступление которого транслировал телеканал CBS.

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