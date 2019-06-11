Трамп и Абэ обсудят денуклеаризацию КНДР на G20

Президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G20 денуклеаризацию КНДР, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Будет обсуждаться координация в полной верифицируемой денуклеаризации КНДР и трехстороннее сотрудничество с Республикой Корея", - сказала Ортагус.

Она напомнила, что после саммита "двадцатки" 28-29 июня в Осаке Трамп отправится с визитом в Сеул, где также обсудит вопрос о денуклеаризации Корейскокго полуострова.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.