Конгресс США предложил еще один запрет на передачу F-35 Турции в случае покупки С-400

11 июня 2019 03:09 (UTC+04:00)

Еще один законопроект о запрете на передачу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае получения ею зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 подготовлен в Конгрессе США. Его автором стал председатель комитета по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ от штата Вашингтон), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запрет включен в проект американского военного бюджета на 2020 финансовый год, подготовленный Смитом. Его аппарат обнародовал в понедельник текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США на 2020 финансовый год. Выработанный Смитом законопроект уже был обсужден в рабочем порядке демократами и республиканцами в комитете по делам ВС нижней палаты Конгресса, по ряду основных положений документа сложился межпартийный консенсус.

Законопроект предусматривает отказ Вашингтона от поставок истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Анкаре, если Турция не предоставит "вызывающие доверие гарантии того, что не примет поставки зенитной ракетной системы С-400" ни в настоящее время, ни "в будущем". При этом поручиться за такие гарантии должны будут, согласно тексту законопроекта, вместе министр обороны и госсекретарь США. Ранее США уже ввели на законодательном уровне запрет на передачу F-35 Турции в случае покупки ею ЗРС С-400. Этот запрет был включен в бюджет Пентагона на текущий финансовый год, подписанный президентом Дональдом Трампом в августе 2018 года.

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