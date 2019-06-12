И.о. главы Пентагона обсудит с турецким коллегой ситуацию с С-400 и F-35

И.о. министра обороны США Патрик Шанахан обсудит в среду во время телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и приостановкой обучения турецких летчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35. Его слова приводит во вторник телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Завтра у меня будет телефонный разговор с министром Акаром, и мы сможем проинформировать друг друга о прогрессе", - рассказал он журналистам. "Мы заморозили некоторые виды деятельности в том, что касается тренировок. Но мы не приостанавливали обслуживание. Но я надеюсь, что завтра мы обменяемся взглядами и проинформируем друг друга о том, в чем удалось достичь прогресса", - добавил Шанахан.

Как сообщил ранее официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс, турецкие летчики, проходящие обучение навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 на авиабазе Люк в штате Аризона, прекратили тренировочные полеты. Как отмечало агентство Reuters, начальник авиабазы Люк на прошлой неделе решил прекратить программы подготовки турецких летчиков и техников из соображений безопасности. Вместе с тем издание подчеркивало, что турецкие специалисты продолжают подготовку на авиабазе Эглин во Флориде.

По данным журнала Foreign Policy, ранее Шанахан в письме, направленном Акару, уведомил, что к 31 июля командировочные предписания турецких летчиков, обучающихся на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, их доступ на базы будет прекращен. США также отказались принять 34 летчиков из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году, поскольку Вашингтон принял решение "приостановить участие Турции в программе F-35".

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», - сказал Чавушоглу.

Как заявил ранее госсекретарь США Майкл Помпео, Соединенные Штаты полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, технически невозможно.

"Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал Помпео.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

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