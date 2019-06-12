Трамп назвал письмо Ким Чен Ына неожиданным

12 июня 2019 23:55 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что письмо северокорейского лидера Ким Чен Ына было неожиданным ,передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Он (Ким Чен Ын) написал мне очень хорошее письмо. Оно было неожиданным. Может быть, когда-нибудь вы его прочтете. Очень теплое письмо", - сказал Трамп журналистам.

Он не ответил на вопрос о том, что было написано в письме.

Трамп сообщил о получении письма Ким Чен Ына ранее на этой неделе.

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