Трамп заявил, что Польша купит у США более 30 истребителей F-35

Польша купит у Соединенных Штатов более 30 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете.

По словам Трампа, во время визита Дуды в Вашингтон над Белым домом, как ожидается, пролетят эти истребители, "потому что Польша заказала 32 или 35 F-35".

США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой военный контингент в Польше за счет переброски сил из Германии, добавил Трамп.

Его спросили, сколько военнослужащих США собираются направить в Польшу. "Речь идет о 2 тыс. военнослужащих, но они будут переброшены из Германии или из других мест", - сказал Трамп.

"Не будет [отправлено] никаких дополнительных войск в Европу, мы перебросим их из другого места. Как вы знаете, у нас 52 тыс. военнослужащих в Германии", - пояснил президент.

При этом он подчеркнул: "Мы еще не приняли окончательного решения". Отвечая на вопрос о возможности создания военной базы США в Польше, Трамп сказал, что "это, безусловно, будет заявление, с которым США выступят", но не ответил, идет ли речь о постоянном военном присутствии там американских войск. Он подчеркнул, что "не говорит о постоянстве или непостоянство". "Мы еще ничего не завершили. Но сам объект будет мирового класса", - пояснил президент.

Как пояснили во вторник в вашингтонской администрации, Трамп и Дуда объявят о достигнутых договоренностях, касающихся военного сотрудничества двух стран. По данным сетевого издания Defence One, Вашингтон и Варшава достигли договоренностей, согласно которым в Польшу будут направлены дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих к уже дислоцированным там 4 тыс. человек.

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