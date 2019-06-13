Трамп может отправиться с визитом в Польшу

13 июня 2019 02:45 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп может отправиться с визитом в Польшу, однако даты пока не определены. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, американский лидер заявил в среду журналистам перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"Думаю, я поеду, мы пока не выбрали даты", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, примет ли он приглашение Дуды посетить Польшу.

При этом Трамп отметил, что "не обеспокоен" обвинениями в отступлении от норм демократии в адрес польских властей. "Польша успешно ведет дела. И если бы они отступали, они бы не справлялись со всем так хорошо, как делают это сейчас. Возможно, они никогда не были так успешны в экономическом плане", - заявил американский президент.

Дуда сказал, что "в Польше нет проблем с демократией". "Вас кто-то обманул <...> Все превосходно", - добавил он.

В свою очередь власти Польши выразили надежду, что Трамп посетит республику 1 сентября и примет участие в мероприятиях в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

"Надеюсь, что президент [США] посетит нас в сентябре и мы сможем вместе почтить память всех погибших во Второй мировой войне, которая 1 сентября началась в нашей стране", - заявил польский лидер Анджей Дуда.

Многие западные страны подвергали критике польскую судебную реформу, а также реформу публичных СМИ и прокуратуры. В апреле Еврокомиссия запустила новую санкционную процедуру против Польши в связи с очередной судебной реформой, требуя от польских властей "защитить судей от политического контроля".

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