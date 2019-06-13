Маск рассказал о создании автомобиля-амфибии из фильма о Бонде

Глава компании Tesla Илон Маск заявил о готовности компании произвести автомобиль-амфибию по образцу машины из фильма о британском супершпионе Джеймсе Бонде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, предприниматель сообщил во вторник на ежегодном собрании акционеров компании в Маунтин-Вью, его слова приводит в среду телеканал Fox News.

В ответ на вопрос одного из участников мероприятия о том, планирует ли компания когда-нибудь создать "водный автомобиль", Маск сказал: "Забавно, что вы об этом спросили". "Мы действительно разработали машину-подлодку наподобие той, что была в [фильме] "Шпион, который меня любил" (1977, режиссер - Льюис Гилберт) - там [автомобиль марки] Lotus превращается в субмарину", - поделился глава компании. По данным Fox News, в 2013 году Илон Маск даже приобрел машину, участвовавшую в съемках, на аукционе, хотя в действительности она и не способна передвигаться под водой.

"Если сделать ее несколько больше, то можно действительно получить машину-субмарину. Технически это возможно", - подчеркнул Маск, отметив, что такого рода транспорт может рассчитывать лишь на малую долю рынка. Глава Tesla признал, что разработка такой машины потребует немалых усилий. "Но, возможно, когда-нибудь мы сделаем шоу-образец, это было бы довольно весело", - заключил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.