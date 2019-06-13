США могут вернуть в Мексику около 50 тыс. мигрантов

13 июня 2019 05:17 (UTC+04:00)

Порядка 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию Мексики в течение последующих нескольких месяцев. Такую оценку обнародовал в среду заместитель министра внутренних дел латиноамериканской страны по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Иностранцы будут находиться в Мексике, пока власти США будут рассматривать их документы, согласно договоренностям, достигнутым Мехико и Вашингтоном на минувшей неделе. "Я думаю, что в ближайшие месяцы мы преодолеем уровень в 50 тыс. человек", - приводит слова Энсинаса на своем сайте газета El Universal. Замглавы МВД добавил, что в течение последних недель уже в самой Мексике было зарегистрировано рекордное число запросов на предоставление убежища.

В соответствии с соглашением, заключенным в Вашингтоне 7 июня, Мексика примет меры, чтобы пресечь нелегальную иммиграцию в США. Для этого власти республики разместят подразделения своей Национальной гвардии на южной границе, а также будут бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми. Ранее на этой неделе глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что у Мехико есть 45 дней на то, чтобы добиться снижения потока нелегальных мигрантов в США.

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