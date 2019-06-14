Сара Сандерс покинет пост пресс-секретаря Белого дома в конце июня

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня, написал президент США Дональд Трамп в Twitter, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Она особенный человек с необыкновенными талантами, который проделал невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса", - пишет Трамп.

Сандерс занимала пост пресс-секретаря Белого дома с 2017 года, сменив своего предшественника Шона Спайсера.

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