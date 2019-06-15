США продлили исключения для Ирака на поставки энергоносителей из Ирана

США в очередной раз продлили исключения для Ирака из санкций на поставки энергоносителей из Ирана, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Было предоставлено исключение на дополнительный срок в 120 дней, позволяющее Ираку оплачивать импорт электроэнергии из Ирана", - сказал представитель ведомства.

По его словам, хотя это исключение призвано помочь Ираку смягчить нехватку энергии, США продолжают обсуждать санкции в отношении Ирана с иракскими партнерами.

"Мы продолжаем работать с Ираком, чтобы положить конец его зависимости от иранского природного газа и электроэнергии и повысить его энергетическую независимость. Расширение использования собственных природных ресурсов Ирака и диверсификация импорта энергии из

Ирана укрепят экономику и развитие Ирака, а также будут способствовать созданию единого, демократического и процветающего Ирака, свободного от пагубного иранского влияния", - отметил представитель госдепартамента.

Ранее США вводили продление таких исключений на 90 дней в марте, а до этого – в декабре 2018 года.

Ранее в министерстве нефти Ирака заявляли РИА Новости, что Ирак больше всех страдает от санкций, восстановленных США против Ирана.

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

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