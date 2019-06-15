Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

15 июня 2019 18:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что рынок ждет беспрецедентный обвал, если победу на президентских выборах 2020 года одержит не он. Такое мнение хозяин Белого дома выразил в субботу в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Экономика Трампа бьет рекорды, у нее впереди долгий путь. Однако если кто-то, кроме меня, займется руководством в 2020 году, произойдет обвал рынка, подобного которому мы еще не видели", - написал он.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп выражал уверенность в том, что одержит на них победу. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

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