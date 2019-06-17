Трамп поблагодарил Израиль и Нетаньяху за то, что в его честь назвали поселение на Голанах

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поблагодарил Израиль и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за то, что его правительство одобрило название Рамат-Трамп ("Высота Трампа" в переводе с иврита) для поселения на этой занятой еврейским государством территории. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спасибо премьер-министру Нетаньяху и Государству Израиль за эту большую честь!" - написал Трамп, опубликовав на своей странице сообщение посла США в Израиле Дэвида Фридмана, посвященное торжественному праздничному выездному заседанию израильского правительства на Голанских высотах.

Нетаньяху еще 23 апреля пообещал вынести на утверждение правительства вопрос о создании нового населенного пункта на занятых Израилем Голанских высотах, который будет назван в честь Трампа в благодарность за то, что хозяин Белого дома 25 марта 2019 года подписал прокламацию о признании суверенитета еврейского государства над занятыми им Голанами.

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