Reuters: США готовятся отправить на Ближний Восток дополнительные войска из-за Ирана

Соединенные Штаты готовятся направить дополнительные войска на Ближний Восток в ответ на исходящую, по мнению Вашингтона, от Ирана угрозу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Рейтер.

По данным источникjd в администрации США, отправка войск в регион связана с нападением на два танкера в Оманском заливе, которое, по версии американских властей, совершил Иран. Источники агентства не указывают, сколько дополнительно войск будет размещено, и сроки их отправки.

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