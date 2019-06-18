Reuters: США готовятся отправить на Ближний Восток дополнительные войска из-за Ирана

18 июня 2019 01:54 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты готовятся направить дополнительные войска на Ближний Восток в ответ на исходящую, по мнению Вашингтона, от Ирана угрозу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Рейтер.

По данным источникjd в администрации США, отправка войск в регион связана с нападением на два танкера в Оманском заливе, которое, по версии американских властей, совершил Иран. Источники агентства не указывают, сколько дополнительно войск будет размещено, и сроки их отправки.

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