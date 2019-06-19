Трамп заявил, что переговоры с КНР по торговле начнутся в среду

19 июня 2019 01:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам, что команда переговорщиков по торговле Китая и США начнёт работу в среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Честно говоря, наши люди начинают договариваться с завтрашнего дня. Команды начинают разбираться, так что посмотрим. Китай хотел бы заключить сделку. Мы хотели бы заключить сделку, но она должна быть хорошей (сделкой) для всех ", - сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома.

Американский президент добавил, что смотрит на перспективы переговоров позитивно.

На прошлой неделе Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Позднее он сообщил, что не устанавливает крайних сроков для введения новых пошлин, и выразил уверенность, что Китай в конечном счете заключит торговую сделку с США.

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