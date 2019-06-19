Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок

19 июня 2019 05:25 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Именно в эту неделю четыре года назад я объявил о своем намерении идти на президентские выборы… 2016 год был определяющим моментом в истории… Никто не сделал столько, сколько мы сделали за эти два с половиной года… Мы сделали это раз, мы сделаем это снова... И это причина, почему сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

Мероприятие, где выступает Трамп, проходит в городе Орландо в штате Флорида. Его нельзя считать выдвижением в президенты в традиционном понимании: Трамп не поедет в этот день подавать документы в какую-либо избирательную комиссию.

Объявление носит исключительно формальный характер, так как фактически свою предвыборную кампанию действующий президент начал в своей инаугурационной речи, когда по сложившейся в США традиции заявил о желании баллотироваться на второй срок.

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