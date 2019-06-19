США внесли в список санкций ООО "Русское финансовое общество"

Власти США вводят санкции в отношении базирующейся в РФ небанковской кредитной организации "Русское финансовое общество", которую заподозрили в сотрудничестве с КНДР в обход существующих ограничений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в среду на сайте Минфина США.

Как сообщало ранее Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, Вашингтон заподозрил "Русское финансовое общество" в деятельности, идущей вразрез с американским законом о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). Однако, как уточнил позже на своем сайте Минфин США, речь идет также о нарушении режима санкций в отношении КНДР. "Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США объявило сегодня об ограничительных мерах в отношении российской организации, которая помогала КНДР обходить санкции для доступа к международной финансовой системе", - сказано в сообщении.

По данным американских властей, подпавшая под ограничительные меры компания предоставляла финансовые услуги китайской Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co, которая ранее попала в американские санкционные списки по обвинению в проведении операций с Внешторгбанком КНДР, а также представителю Korea Zinc Industrial Group - промышленной группы, против которой США ввели санкции в 2017 году.

"По крайней мере с 2017-го и до 2018 года "Русское финансовое общество" открыло несколько счетов для Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Эти действия позволили КНДР обойти санкции США и ООН и получить доступ к мировой финансовой системе, чтобы получать доходы от ядерной программы режима", - говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.

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