США передадут ближневосточным странам новую развединформацию по Ирану

20 июня 2019 03:35 (UTC+04:00)

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук 19 июня отправляется в турне на Ближний Восток, он обсудит Иран и передаст новую разведывательную информацию об "угрозах" со стороны Тегерана региону, говорится в сообщении госдепартамента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Он проведет двусторонние встречи в Королевстве Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Султанате Оман, Королевстве Бахрейн. Специальный представитель Хук обсудит агрессию Ирана в регионе, включая недавние нападения на два нефтяных танкера в Оманском Заливе", - говорится в документе.

Отмечается, что после этого Хук направится в Европу, где проведет встречу в Париже с коллегами из Великобритании, Германии и Франции, темой которой тоже будет Иран.

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